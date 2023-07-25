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Журналист: Овечкин мог бы покинуть «Вашингтон», но обменивать его было бы просто глупо

Журналист: Овечкин мог бы покинуть «Вашингтон», но обменивать его было бы просто глупо
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Вашингтонский журналист Майкл Марццакко составил топ-3 игроков, которых «Вашингтон Кэпиталз» должен сохранить. Третье место занял капитан «столичных» Александр Овечкин, второе — форвард Коннор Макмайкл, первое — нападающий Том Уилсон.

«Вашингтон» надеется на обмен одного из топ-6 нападающих, но это было бы непростой задачей. Я назову трёх лучших игроков, которых «Кэпиталз» следует оставить. Эти игроки должны быть неприкасаемыми до такой степени, что, если их другая команда позвонит насчёт их обмена, Брайан Маклеллан обязан сразу повесить трубку. Начнём с очевидного.

Уход Овечкина не случился бы и через миллион лет. Окей, это спорт. Возможно, такое могло бы произойти. Но, если бы это произошло, было бы чертовски обидно. Дело не в том, что Алекс Овечкин — одарённый хоккеист, он — талант поколения, который преобразил эту франшизу и город.

Мало того, что обменивать Овечкина было бы просто глупо, так ещё и «Кэпс» потеряли бы много денег. Настало время для Теда Леонсиса повышать ставки относительно своей суперзвезды, собирающейся побить рекорд по количеству голов, который многие ранее считали невозможным.

Продажа билетов росла в течение последнего десятилетия. Суперзвёзды также помогают продавать джерси — и много. Так что да, не ждите, что Великая Восьмёрка покинет «Кэпс», пока он не закончит играть», — приводит слова Марццакко Stars And Sticks.

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