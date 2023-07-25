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Аналитик: клубы смогут заполучить Тарасенко, если предложат контракт на год и $ 6–7 млн

Аналитик: клубы смогут заполучить Тарасенко, если предложат контракт на год и $ 6–7 млн
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Аналитик NHL Network Стю Гримсон в эфире шоу NHL Tonight поделился мнением о ситуации с контрактом Владимира Тарасенко.

«Владди Тарасенко всё ещё доступен на рынке — так долго. Я не предполагаю, что его подписание будет настоящим похищением. Ты должен вложить деньги и иметь достаточно места под потолком зарплат, чтобы забрать Тарасенко. Мы слышим, что «Русским Динамитом» интересуется немало команд.

Тарасенко завершал сезон в составе «Рейнджерс». Он очень хорошо подходил этой команде, но клуб не может найти места под «кепкой» для него. В 31 год он получил $ 7,5 млн. Можно посмотреть на его статистику в «Рейнджерс» и «Сент-Луисе». Такой парень, как Тарасенко, вероятно, как и другие, ищет лучшие условия, которые способен получить. Команды смогут заполучить Владди, если предложат контракт на год и $ 6–7 млн. Сам Тарасенко будет искать более длительное соглашение после сезона-2023/2024.

Подходя к вопросу Тарасенко творчески, скажу, что он может получить более выгодный контракт, если сэкономит на его сроках», — сказал Гримсон.

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