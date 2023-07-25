Главный тренер «Актобе»: о переходе Язькова так сообщили, будто он игрок «с помойки»

Главный тренер «Актобе» Евгений Штайгер прокомментировал приглашение в команду нападающего Никиты Язькова, пропустившего два сезона.
«Никиту Язькова мы пригласили на просмотр, никакого контракта у нас с ним, как сообщилось в СМИ, пока нет.
Он действительно пропустил два года, но комментировать это я не буду. Это его личные, семейные дела. С хоккеем данный перерыв не связан. Никита приехал и попросил шанс, его он использует сполна. Все видят, как он работает на тренировках, доказывает всё своим мастерством. Он сейчас один из лучших на сборах по самоотдаче. У тренерского штаба к нему вообще нет никаких вопросов. Столько играл в КХЛ и ведёт себя спокойно, нет ни одного замечания.
Никаких звёздных требований от него нет, а ведь сюда приезжали хоккеисты и требовали особенные клюшки, коньки, которые на рынке были в ограниченном количестве. У этого игрока такого нет, он работяга. Хотя Никита Язьков — обладатель Кубка Гагарина, но никто об этом вообще не написал. Так сообщили, будто он игрок «с помойки». Вот увидите, этот игрок, если останется, станет открытием в лиге. У него большой потенциал», — цитирует Штайгера проект «Головой об лёд».
- 25 июля 2023
-
19:14
-
18:49
-
18:39
-
18:22
-
18:07
-
17:49
-
17:30
-
17:20
-
17:11
-
17:00
-
16:39
-
16:15
-
16:08
-
16:00
-
15:35
-
15:25
-
15:19
-
15:09
-
14:41
-
14:25
-
14:07
-
13:58
-
13:35
-
13:24
-
12:47
-
12:19
-
12:00
-
11:31
-
11:08
-
11:01
-
10:54
-
10:39
-
10:13
-
09:53
-
09:48