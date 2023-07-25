Главный тренер «Актобе»: о переходе Язькова так сообщили, будто он игрок «с помойки»

Главный тренер «Актобе» Евгений Штайгер прокомментировал приглашение в команду нападающего Никиты Язькова, пропустившего два сезона.

«Никиту Язькова мы пригласили на просмотр, никакого контракта у нас с ним, как сообщилось в СМИ, пока нет.

Он действительно пропустил два года, но комментировать это я не буду. Это его личные, семейные дела. С хоккеем данный перерыв не связан. Никита приехал и попросил шанс, его он использует сполна. Все видят, как он работает на тренировках, доказывает всё своим мастерством. Он сейчас один из лучших на сборах по самоотдаче. У тренерского штаба к нему вообще нет никаких вопросов. Столько играл в КХЛ и ведёт себя спокойно, нет ни одного замечания.

Никаких звёздных требований от него нет, а ведь сюда приезжали хоккеисты и требовали особенные клюшки, коньки, которые на рынке были в ограниченном количестве. У этого игрока такого нет, он работяга. Хотя Никита Язьков — обладатель Кубка Гагарина, но никто об этом вообще не написал. Так сообщили, будто он игрок «с помойки». Вот увидите, этот игрок, если останется, станет открытием в лиге. У него большой потенциал», — цитирует Штайгера проект «Головой об лёд».