Гэри Беттмэн выразил соболезнования в связи со смертью владельца «Чикаго»

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн выразил соболезнования в связи с кончиной владельца «Чикаго Блэкхоукс» Роки Вирца.

«Семья Национальной хоккейной лиги глубоко опечалена внезапной кончиной Рокуэлла «Рокки» Вирца.

Преданный семье и «Чикаго Блэкхокс», Рокки был уроженцем Чикаго и опытным бизнесменом. Рокки взял на себя управление «Блэкхоукс» в 2007 году и почти сразу же вернул страсть фанатам и болельщикам этой легендарной франшизы. Рокки сосредоточился на общении с болельщиками клуба и улучшении игры команды на льду. Фанаты «Чикаго» полюбили свою хоккейную команду и построили современную династию — «Блэкхоукс», которые выиграли Кубки Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах.

В личной жизни Рокки был дорогим другом, к которому я всегда обращался за советом. Он был очень уважаемым членом Исполнительного комитета Совета управляющих Лиги, чью мудрость и дух товарищества ценили его коллеги-владельцы.

«НХЛ выражает искренние соболезнования жене Рокки Мэрилин, его детям Дэнни, Кендаллу и Хиллари;

дочь Мэрилин Элизабет; и их шести внуков. Его будет ужасно не хватать», — сказано в заявлении Беттмэна, опубликованного Hawks Insider.