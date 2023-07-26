Гэри Беттмэн выразил соболезнования в связи со смертью владельца «Чикаго»

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн выразил соболезнования в связи с кончиной владельца «Чикаго Блэкхоукс» Роки Вирца.
«Семья Национальной хоккейной лиги глубоко опечалена внезапной кончиной Рокуэлла «Рокки» Вирца.
Преданный семье и «Чикаго Блэкхокс», Рокки был уроженцем Чикаго и опытным бизнесменом. Рокки взял на себя управление «Блэкхоукс» в 2007 году и почти сразу же вернул страсть фанатам и болельщикам этой легендарной франшизы. Рокки сосредоточился на общении с болельщиками клуба и улучшении игры команды на льду. Фанаты «Чикаго» полюбили свою хоккейную команду и построили современную династию — «Блэкхоукс», которые выиграли Кубки Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах.
В личной жизни Рокки был дорогим другом, к которому я всегда обращался за советом. Он был очень уважаемым членом Исполнительного комитета Совета управляющих Лиги, чью мудрость и дух товарищества ценили его коллеги-владельцы.
«НХЛ выражает искренние соболезнования жене Рокки Мэрилин, его детям Дэнни, Кендаллу и Хиллари;
дочь Мэрилин Элизабет; и их шести внуков. Его будет ужасно не хватать», — сказано в заявлении Беттмэна, опубликованного Hawks Insider.
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