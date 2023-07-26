Разин: заменили кроссовую подготовку занятиями по боксу, и мне это очень понравилось

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, что заменил кроссы на боксерскую тренировку на сборах команды. Специалист возглавил магнитогорский клуб в текущее межсезонье после пяти сезонов в «Северстали».

«Можно заменить кроссовую подготовку именно боксом. Я это всё на себе испробовал и мне очень понравилось. Каждую тренировку худел — два, даже два с половиной килограмма сбрасывал. Здесь развивается и координация, и плечевой пояс работает. Организм дышит как на кроссе.

Тренировка с разминкой заняла ровно час. Раньше мы за 50 минут бегали 10 километров, а сейчас мы эту работу провели в виде веселой боксёрской тренировки. Конечно, этот бокс на лёд никак не перенесётся. Здесь мы просто развивали выносливость и координацию», — приводит слова Разина официальный сайт клуба.

Напомним, в прошлом сезоне «Металлург» дошёл до полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором всухую уступил «Авангарду» в четырёх матчах — 0-4.