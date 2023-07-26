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В «Локомотиве» назвали причину расставания с Алексеем Марченко

В «Локомотиве» назвали причину расставания с Алексеем Марченко
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о том, что клуб расстался с защитником Алексеем Марченко из-за травмы игрока.

«Почему расстались с Алексеем Марченко? Травма, её рецидив сыграли роль. Такие процессы мы не всегда можем контролировать. Хоккей – жёсткий бизнес. Хоккеисты по большому счёту продают своё здоровье. Если нет здоровья, то есть проблемы его продать. Как бы грубо это ни звучало – это истина. Хочу пожелать Лёхе здоровья. Об этом я ему сказал после расторжения контракта. Это жизнь, движемся дальше», — цитирует Никитина сайт КХЛ.

В прошлом сезоне 31-летний игрок обороны сыграл в регулярке 22 матча, в которых отдал пять результативных передач с показателем полезности «+3». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 Марченко провёл 12 встреч, в которых набрал 3 (0+3) очка.

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