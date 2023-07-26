«Торонто» перевёл голкипера Мюррея в долгосрочный список травмированных
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«Торонто Мэйпл Лифс» включил голкипера Мэтта Мюррея в долгосрочный список травмированных на сезон-2023/2024, сообщает пресс-служба клуба. Таким образом, его кэпхит в размере $ 4,687 млн не будет учитываться под потолком зарплат.
В минувшем сезоне Мюррей принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, пропустив 74 шайбы и при этом отражая 90,3% бросков. Канадец является конкурентом российского голкипера Ильи Самсонова за место в воротах «Мэйпл Лифс».
На драфте Национальной хоккейной лиги 2012 года Мюррей был выбран «Питтсбург Пингвинз» в третьем раунде под общим 83-м номером.
29-летний вратарь является серебряным призёром чемпионата мира 2019 года в составе сборной Канады.
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