«Торонто» планирует расстаться с голкипером Мюрреем ради освобождения платёжной ведомости

По сообщениям журналиста Криса Джонстона, «Торонто Мэйпл Лифс» планирует расстаться с голкипером Мэттом Мюрреем ради освобождения места в платёжной ведомости.

Контракт 29-летнего вратаря рассчитан до конца сезона-2023/2024 на сумму $ 4,688 млн. По словам Джонстона, предпочтительным вариантом для «Мэйпл Лифс» является обмен, но клуб также может воспользоваться правом выкупа, если вариантов перехода в другую команду не будет. У «Мэйпл Лифс» сейчас $ 8,8 млн под потолком зарплат в $ 83,5 млн. Контракт Мюррея включает пункт о запрете обмена в 10 команд.

В минувшем сезоне Мюррей принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, пропустив 74 шайбы и при этом отражая 90,3% бросков. Канадец является конкурентом российского голкипера Ильи Самсонова за место в воротах «Мэйпл Лифс».

Ранее сообщалось, что президент «Питтсбург Пингвинз» по хоккейным операциям Кайл Дубас заинтересован в приглашении в команду Мюррея.