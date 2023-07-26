Агент Антона Худобина прокомментировал ситуацию с трудоустройством вратаря в КХЛ
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы вратаря Антона Худобина в КХЛ, рассказал о ситуации с трудоустройством вратаря в КХЛ.
«Ситуация с трудоустройством Антона Худобина в КХЛ развивается в позитивном ключе. Мы разговариваем с рядом клубов. Сейчас Антон тренируется в Красноярске и готовится к сезону», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, 36-летний россиянин был обменян из «Даллас Старз» в «Чикаго» 3 марта. В прошедшем сезоне Худобин сыграл один матч в НХЛ и провёл 24 матча за фарм-клуб «Далласа» в АХЛ. В составе «Техаса» коэффициент надёжности российского вратаря составил 2,89 при 89,9% отражённых бросков. За фарм-клуб «Чикаго» «Рокфорд Айсхогс» Антон матчей не провёл.
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