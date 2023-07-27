Алексей Василевский рассказал, как часто видится с братом Андреем
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Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский рассказал о том, насколько часто видится со своим родным братом голкипером «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андреем.
«Видимся? Раз в год, когда Андрей приезжает в Россию. Я за восемь или девять лет, сколько он играет в Америке, ещё ни разу к нему не ездил. На следующий год планируем поехать к нему с семьей, посмотреть, что да как, уже визу получили. А так мы часто созваниваемся и переписываемся. Во время сезона поздравляем друг друга с победами, узнаем, как дела? Держим связь! Я слежу за его игрой, не прямые эфиры, конечно, смотрю, но нарезки матчей, как он сыграл. То же самое и Андрей. Он подписан в социальных сетях на тот клуб, где я играю (смеётся)», — приводит слова Василевского сайт КХЛ.
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