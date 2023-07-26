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Голкипер «Салавата Юлаева» Самонов представил свой новый шлем

Голкипер «Салавата Юлаева» Самонов представил свой новый шлем
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Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов представил свой новый шлем, выполненный в клубных цветах.

Отметим, что на шлеме присутствует символика клуба, а так же надпись «Sammy» по центру маски, что является прозвищем голкипера.

Фото: телеграм-канал «Салавата»

Фото: телеграм-канал «Салавата»

Напомним, Самонов в мае пополнил состав «Салавата Юлаева» в результате обмена с «Северсталью» на денежную компенсацию и нападающего Данила Аймурзина.

В минувшем сезоне Самонов выступал за СКА и «Северсталь», проведя в общей сложности 39 матчей, в которых трижды сыграл «на ноль» при 91,7 процента отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,64.

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