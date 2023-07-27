«Кто будет ему шайбу привозить?» Кравец ярко оценил игру новичка «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Омскими Крыльями» (6:5 Б) оценил игру новичка омского клуба Дмитрия Соколова. Форвард в межсезонье перешёл в стан «ястребов» из минского «Динамо».
«Понравилась ли мне игра Соловьёва? К сожалению, я этого игрока опять не увидел. По сравнению с тренировками это день и ночь.
Основная функция Соколова — быть снайпером? Надо же работать ещё, кто ему шайбу будет привозить? Если вы выйдете и привезёте… Конечно, он должен делать больший объём работы. Но опять же, он в меньшинстве не играл. Это подсаживает игрока, а такие перерывы — то играю, то сел… Я считаю, что Соколову мало только бросков, он может делать и другие вещи. Надо двигаться, надо работать», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 27 июля 2023
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