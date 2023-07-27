Главный тренер «Авангарда» прокомментировал непростую победу над клубом ВХЛ

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Омскими Крыльями» (6:5 Б).
«Мы выиграли и по игре, и по многим моментам. Здесь важно, что, во-первых, команда готовится. Во-вторых, сейчас у нас пошёл такой цикл, что мы их нагружаем, они играют на этой нагрузке и довольно-таки хорошо двигаются. Это тоже важно. Плюсы в том, что было хорошее движение, выигрывали борьбу, больше держали шайбу, забили пять голов, хорошо сыграли по отбору в средней зоне. Плохо — третий период, два гола за несколько секунд, расслабленность, которая по-прежнему присутствует.
То, что много пропустили, не радует. С другой стороны, это первая игра для всех. Большой минус — очень много нелепых удалений, которые не нужны и опускают темп команды. И нужно реализовывать моменты, чтобы уже добивать соперника, а не давать ему возможность возвращаться в игру», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 27 июля 2023
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