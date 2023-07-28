Макдона высказался о ключевых приобретениях «Нэшвилла» в межсезонье

Защитник «Нэшвилла» Райан Макдона с воодушевлением смотрит на выступление команды в следующем сезоне НХЛ. Опытный игрок обороны доволен, что состав команды не стал глобально перекраиваться, а были добавлены точечные усиления в лице ветеранов.
«Руководство выбрало подход, при котором в состав добавились ветераны, и мы продолжим бороться за трофей. Я действительно уверен, что мы сможем вернуться к игре на высоком уровне и хорошо показать себя в новом сезоне. Мы, ветераны, должны поддерживать молодёжь, быть хорошими лидерами и наставлять их. Мы должны найти это взаимодействие с самого начала сезона, и я с нетерпением жду, когда команда соберётся вместе.
О'Райлли? Его родословная, его резюме говорят сами за себя. Я слышал о нём только хорошие вещи. Я действительно с нетерпением жду возможности познакомиться с ним и его семьёй и, что более важно, просто взять всё, что мы приобрели по ходу наших карьер, и выложить это на льду, чтобы помочь этой команде достичь максимума», — цитирует Макдону пресс-служба лиги.
В прошлом сезоне «Нэшвилл» не попал в плей-офф, уступив «Виннипегу» лишь три очка в борьбе за второй слот в уайлд-кард.
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