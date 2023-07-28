Владимир Крикунов назвал лучшего защитника советского хоккея

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов назвал Вячеслава Фетисова лучшим защитником советского хоккея.

«Кого бы я назвал лучшим защитником советского хоккея? Вячеслава Фетисова. Он и у нас себя хорошо зарекомендовал, и в НХЛ. Возможно, если бы он уехал лет в 25–26, то был бы там звездой номер один.

И Васю Первухина. Он в силу своей скромности был абсолютно недооценённым талантом. Это уникальный игрок, он пас отдавал в касание точно в крюк на любое расстояние. Вроде бы не очень-то силовой защитник, но у него были очень быстрые руки, как у Павла Дацюка. Однажды на тестировании он бежал в паре с Билялетдиновым. Вася вроде бы и не особо напрягается, а Хайдарыч рвёт и мечет, куски льда из-под ног летят. Первухин первый приехал», — сказал Крикунов в интервью «РИА Новости Спорт».

Фетисов большую часть спортивной карьеры играл на позиции защитника в клубах ЦСКА, «Нью-Джерси Дэвилз» и «Детройт Ред Уингз». Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера). Является одним из шести членов символической сборной столетия Международной федерации хоккея. Член «Тройного золотого клуба». Включён в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.