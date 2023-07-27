«Обалдел, когда он вышел на лёд». Крикунов — о Павле Дацюке

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил талант Павла Дацюка.
«Мы в Екатеринбурге взяли его на футбол, и я увидел, что у него хороший пас, что он видит поле, читает игру и обыграть может. Когда он вышел на лёд, я просто обалдел. Шайба у него как привязанная, во всех ситуациях разбирается со знанием дела. Он очень техничный игрок, у него просто золотые руки. И есть чувство дистанции, в него очень тяжело врезаться. Очень умный парень, всё просчитывает на несколько ходов вперёд», — сказал Крикунов в интервью «РИА Новости Спорт».
Дацюк — олимпийский чемпион 2018 года, чемпион мира 2012 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), обладатель Кубка Гагарина 2017 года, чемпион России 2005 года, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2002.
- 27 июля 2023
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