Голы Шумакова и Алтыбармакяна помогли «Ладе» обыграть «Нефтяник» в предсезонном матче
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В Тольятти на тренировочной арене состоялся товарищеский матч между «Ладой» и «Нефтяником». В упорной борьбе победу одержала тольяттинская команда со счётом 2:1.
Шайбами в составе «Лады» отметились нападающие Сергей Шумаков и Андрей Алтыбармакян. За «Нефтяник» отличился Артём Воронин. Ворота команд защищали голкиперы Александр Трушков и Евгений Киселёв.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
28 июля 2023, пятница. 12:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 1
Нефтяник
Альметьевск
1:0 Алтыбармакян (Фисенко) – 17:09 (5x5) 2:0 Шумаков – 22:01 (5x4) 2:1 Воронин (Кориневский) – 39:35 (5x5)
Напомним, «Лада» вернулась в КХЛ после пяти сезонов, проведённых в ВХЛ. Повторный матч с «Нефтяником» состоится завтра, 29 июля. Далее автозаводцы отправятся в гости к «Ак Барсу» и «Нефтехимику», эти матчи состоятся 5 и 6 августа соответственно. С 11 по 13 августа в Тольятти пройдёт Кубок «Лады», где, помимо хозяев, сыграют «Куньлунь Ред Стар», «Нефтехимик» и воскресенский «Химик».
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