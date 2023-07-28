Голы Шумакова и Алтыбармакяна помогли «Ладе» обыграть «Нефтяник» в предсезонном матче

В Тольятти на тренировочной арене состоялся товарищеский матч между «Ладой» и «Нефтяником». В упорной борьбе победу одержала тольяттинская команда со счётом 2:1.

Шайбами в составе «Лады» отметились нападающие Сергей Шумаков и Андрей Алтыбармакян. За «Нефтяник» отличился Артём Воронин. Ворота команд защищали голкиперы Александр Трушков и Евгений Киселёв.

Напомним, «Лада» вернулась в КХЛ после пяти сезонов, проведённых в ВХЛ. Повторный матч с «Нефтяником» состоится завтра, 29 июля. Далее автозаводцы отправятся в гости к «Ак Барсу» и «Нефтехимику», эти матчи состоятся 5 и 6 августа соответственно. С 11 по 13 августа в Тольятти пройдёт Кубок «Лады», где, помимо хозяев, сыграют «Куньлунь Ред Стар», «Нефтехимик» и воскресенский «Химик».