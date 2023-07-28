Американский защитник ХК «Динамо» прокомментировал получение российского гражданства

Американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл прокомментировал получение гражданства Российской Федерации. Ранее президент страны Владимир Путин подписал соответствующий приказ. Кроме того, Менелл рассказал, как проходит его изучение русского языка.

«Первые эмоции от получения российского гражданства? Это классное чувство. Когда мы подписывали трёхлетний контракт год назад, то обсуждали со спортивным директором команды Алексеем Сопиным такую возможность. Спрашивали, как я отнесусь к этому, я ответил: «Почему нет?» Мне нравится играть в КХЛ, нравится быть в Москве. Всё получилось быстро, я рад получить российское гражданство.

Как семья отреагировала на новость о получении гражданства? Они рады, что я счастлив. Надеюсь, что в этом сезоне они смогут приехать ко мне, никто не был в России. Я смогу показать семье, как красива Москва.

Три года назад, когда подписывал контракт с минским «Динамо», был ли вариант получить белорусское гражданство? Такая возможность была, но после того сезона я уехал в Северную Америку. Хотел попробовать себя ещё раз на этом уровне, но после понял, что лучше вернуться в КХЛ.

Как успехи в изучении русского языка? Я учусь. Сейчас у меня есть учитель, заучиваю слова, разбираюсь, как использовать глаголы, как составлять предложения. Надеюсь, что в конце года смогу уже хорошо общаться. В пример ставят Даррена Дица? Со своей стороны могу сказать, что Даррен приложил реальные усилия, чтобы выучить русский язык. Мне бы хотелось добиться такого же уровня и уважения, какое есть к нему», — приводит слова Менелла официальный сайт КХЛ.

Напомним, американский защитник сыграл 44 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона‑2022/2023. Бреннан записал на свой счёт 24 (2+22) очка при общем показателе полезности «+11». В середине апреля хоккеист заключил новое соглашение с «Динамо» до 2026 года.