Американский защитник московского «Динамо» высказался о новом правиле «трёх секунд»

Американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл поделился мнением о сохранении длительности регулярного чемпионата КХЛ. В сезоне-2023/2024, как и в минувшем году, каждой команде придётся сыграть по 68 матчей. Менелл также высказался о новом правиле «трёх секунд». Согласно ему теперь хоккеисты не могут задерживаться в пределах трапеции за воротами дольше трёх секунд.

«В этом году будет такой же длинный сезон — 68 матчей в регулярке? Мы учимся каждый год — лучше узнаём себя, одноклубников по команде. Год назад мы хорошо провели регулярный чемпионат, но в плей-офф всё сложилось не так, как мы хотели. Сейчас лучше понимаем систему команды — как мы играем, как мне быть эффективнее. В прошлом сезоне приехал только в сентябре, а сейчас уже здесь в июле и смогу пройти полную предсезонку с командой.

В сезоне-2023/2024 введены новые правила? Пытаюсь привыкнуть к правилу трёх секунд за воротами. Я обычно там задерживаюсь на пересменках. Теперь нужно думать, как выбираться оттуда и не задерживаться. Очевидно, что это поможет сделать игру быстрее, и защитникам нужно будет быстрее принимать решения, учиться справляться с давлением.

Понравилось ли правило, по которому вбрасывание в начале периодов будет в зоне атаки, если мы играем в большинстве? Когда больше голов — это хорошо для болельщиков, игроков и всей лиги. Это поможет больше забивать, потому что всегда тяжело зайти в зону соперника, завладеть шайбой. Мне нравится это правило, а бригадам меньшинства наверняка нет. Остаётся только выиграть вбрасывание и разыграть шайбу», — приводит слова Менелла официальный сайт КХЛ.