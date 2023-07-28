«В этом году будем немного «закручивать гайки». Главный арбитр КХЛ — о ряде правил

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о рекомендациях судьям в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Кроме того, специалист поведал о том, что работа рефери будет направлена на улучшение динамики игры. Планируется, что времени на проведение смены станет меньше. Вместе с этим будут жёстче преследоваться задержки руками и толчки клюшкой.
«В этом году мы будем немного «закручивать гайки» с задержкой руками и толчками клюшкой — команды почувствуют это уже на предсезонной подготовке, попробуем сделать наш хоккей ещё чище. Также попросим арбитров о том, чтобы паузы в игре были короче — это нужно для динамики игры. Здесь речь идёт о сменах, чтобы команды быстрее менялись: сделаем временной промежуток короче, чтобы игроки не ехали на смену вразвалочку или не менялись позже положенного времени. Жизнь диктует свои правила, и все хотят видеть динамичный хоккей», — приводит слова Анисимова официальный сайт КХЛ.
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