Тарасенко обратился к «Рейнджерс» после перехода в «Оттаву»

Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко высказался после перехода в новый клуб. Форвард в своих социальных сетях обратился к бывшему клубу, в котором провёл заключительную часть прошлого сезона», — «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Я бы хотел поблагодарить всю организацию «Рейнджерс», своих одноклубников и потрясающих фанатов за то, что приняли меня и мою семью. Наше время вместе было недолгим, но я буду ценить его всегда», — говорится в сообщении.
Напомним, Тарасенко в ходе регулярного чемпионата прошлого сезона обменяли из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.
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