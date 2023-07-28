Тарасенко обратился к «Рейнджерс» после перехода в «Оттаву»

Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко высказался после перехода в новый клуб. Форвард в своих социальных сетях обратился к бывшему клубу, в котором провёл заключительную часть прошлого сезона», — «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Я бы хотел поблагодарить всю организацию «Рейнджерс», своих одноклубников и потрясающих фанатов за то, что приняли меня и мою семью. Наше время вместе было недолгим, но я буду ценить его всегда», — говорится в сообщении.

Напомним, Тарасенко в ходе регулярного чемпионата прошлого сезона обменяли из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.