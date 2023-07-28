The Athletic рассказал интересную историю, как Тарасенко мог перейти в «Оттаву» в 2010-м

Журналист The Athletic Иан Мендес прокомментировал переход Владимира Тарасенко в «Оттаву Сенаторз».

«Что означает приход Тарасенко для «сенаторов»? После обмена Алекса Дебринкэта в «Детройт» в начале этого месяца казалось, что «Оттава» всё ещё ищет ещё одного нападающего для топ-6. В лице Тарасенко команда приобретает добросовестного снайпера, который присоединится к «сенаторам», имея за плечами шесть сезонов с 30+ голами. Интересно, что изначально Тарасенко был выбран на драфте НХЛ 2010 года под 16-м номером, который принадлежал «Оттаве». «Сенаторы» отдали этот выбор на драфте 2010 года «Сент-Луису» в обмен на Давида Рундблада.

На протяжении всей своей карьеры Тарасенко боролся с многочисленными травмами плеча, но, когда был здоров, он был одним из самых стабильных снайперов-вингеров в лиге. Однако прошлый сезон стал наименее продуктивным в его карьере в НХЛ, поскольку он забил всего 18 голов в 69 матчах за «Сент-Луис» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В декабре Тарасенко исполнится 32 года, но, учитывая тот факт, что у него годовой контракт, он должен прибыть в «Оттаву» мотивированным.

С Тарасенко, Домиником Кубаликом, которого забрали из «Детройта», и возвращением Джоша Норриса голы не должны быть проблемой для «Оттавы», поскольку она надеется заменить Дебринкэта, забросившего всего 27 шайб в сезоне-2022/2023», — цитирует Мендеса The Athletic.