Гусев — об уходе из СКА: всей правды вы всё равно никогда не узнаете

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев заявил, что никто не узнает всей правды о его уходе из СКА. Форвард покинул петербургский клуб по окончании прошлого сезона КХЛ, по ходу которого тренерский штаб СКА выводил Гусева из состава.

«Как отреагировал на решение тренерского штаба СКА вывести меня из состава в самый разгар финала Запада? Спокойно. Если в клубе решили, что так будет лучше для команды, значит, так и должно быть. Каждый игрок хочет больше играть, больше побеждать. Естественно, мне было неприятно, когда меня вывели из состава. Но с этим ничего не поделаешь. Что было, то прошло.

Возможное нарушение спортивного режима, о котормо писали СМИ? Я ещё раз повторю: журналисты делают свою работу. Если они хотят писать такие материалы, то пусть пишут. Я никому ничего не запрещаю. Я же делаю свою работу. У меня никакой реакции по этому поводу нет.

Понимал ли уже тогда, что уйду из СКА? Неважно. Всей правды вы всё равно никогда не узнаете: ни от меня, ни от второй стороны. Я не вижу смысла копаться в этом. Сезон уже завершился. Я не считаю, что играл плохо. Я помогал команде, насколько это было в моих силах. Я не принимал эту ситуацию близко к сердцу», – цитирует Гусева «РИА Новости».

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года и серебряным призёром ОИ-2022 в составе сборной России. Кроме того, Никита дважды завоёвывал бронзу чемпионатов мира — в 2017 и 2019 году. Нападающий также выигрывал Кубок Гагарина (2017) и Кубок Харламова (2011). За свою карьеру Гусев успел поиграть за СКА, ЦСКА, «Амур» и «Югру» в КХЛ, а также за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориду Пантерз» в НХЛ.