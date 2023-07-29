Сборная Беларуси проведёт товарищеский матч с магнитогорским «Металлургом» в Минске. Как сообщает пресс-служба минского «Динамо», игра состоится 5 августа на «Олимпик-арене». Начало – в 15:00 мск.

8 августа «Металлург» также проведёт предсезонный матч с минским «Динамо». Затем магнитогорский клуб примет участие в двух предсезонных турнирах. В Уфе 10 августа «Металлург» сыграет на турнире на Кубок Республики Башкортостан, где соперниками магнитогорцев станут «Салават Юлаев», «Автомобилист» и московское «Динамо». На Кубке Губернатора Челябинской области 23 августа «Металлург» поспорит за трофей с «Трактором», «Ладой» и «Ак Барсом».

В прошлом сезоне «Металлург» уступил «Авангарду» во втором раунде плей-офф в четырёх матчах.