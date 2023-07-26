«Металлург» заключил контракт с американским центрфорвардом Люком Джонсоном

«Металлург» заключил контракт с нападающим Люком Джонсоном, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение между клубом и 28-летним центрфорвардом рассчитано на один сезон.
По ходу профессиональной карьеры выступал за команды «Линкольн Старс» и Университета Северной Дакоты, с которым стал чемпионом NCAA в сезоне-2015/2016. В 2013 году Люк Джонсон был выбран «Чикаго Блэкхоукс» на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 134-м номером. После этого играл за «Рокфорд Айсхогс», «Чикаго Блэкхоукс», «Миннесоту Уайлд», «Айову Уайлд», «Манитобу Мус» и «Сан-Хосе Барракуда».
В предыдущем сезоне на счету Джонсона 67 матчей за «барракуд» в АХЛ и 18 (8+10) очков. Всего в АХЛ форвард принял участие в 350 играх и набрал 150 (76+74) результативных баллов. В НХЛ на счету Люка 32 матча и 2 (1+1) очка.
- 26 июля 2023
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