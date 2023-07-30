«Я пил его достаточно много». Даллман рассказал о том, какое пиво он пил в Казахстане

Экс-защитник клубов КХЛ Кевин Даллман рассказал о своём любимом пиве в Казахстане и в Северной Америке. Канадский игрок обороны выступал в КХЛ с 2008 по 2019 годы за клубы «Барыс» и СКА.

«Это отличный вопрос. В Казахстане я чаще всего пил «Эфес» и «Балтику 7». «Семёрка» вообще была очень крепкой.

Может, мне стоит стать амбассадором «Балтики 7»? Я пил её достаточно много. Да, я легко могу стать амбассадором. Но сейчас в Северной Америке я пью пиво «Моделос» — мексиканский продукт. Но на самом деле я не употребляю так, как раньше», — цитирует Даллмана Шайба.Kz.

Даллман — семикратный участник Матча звёзд КХЛ (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018), лучший защитник КХЛ сезона-2008/2009. Канадец вошёл в символическую сборную за 15 лет существования КХЛ.