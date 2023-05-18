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КХЛ представила «Золотой состав» — символическую сборную за 15 лет существования лиги

КХЛ на церемонии закрытия сезона-2022/2023 представила «Золотой состав» — символическую сборную за 15 лет существования лиги.

Тренер: Зинэтула Билялетдинов;

вратарь: Александр Ерёменко;

защитники: Илья Никулин, Кевин Даллман;

нападающие: Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Илья Ковальчук.

Зинэтула Билялетдинов — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом».

Голкипер Александр Ерёменко является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (2011 — «Салават Юлаев», 2012, 2013 — «Динамо» Москва), двукратным MVP плей-офф Кубка Гагарина (2012, 2013).

Илья Никулин — двукратный обладатель Кубка Гагарина (2009, 2010) в составе «Ак Барса», семикратный участник матча звёзд КХЛ (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018).

Кевин Даллман — семикратный участник Матча звёзд КХЛ (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018), лучший защитник КХЛ сезона-2008/2009.

Сергей Мозякин — двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016) в составе магнитогорского «Металлурга», лучший бомбардир в истории КХЛ, обладатель множества рекордов российского хоккея.

Данис Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»).

Илья Ковальчук — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА и омского «Авангарда», участник Матча звёзд КХЛ (2013, 2014, 2015 и 2017).