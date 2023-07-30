Нападающий «Динамо» Никита Гусев назвал тройку лучших партнёров по звену в карьере

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев рассказал, какие партнёры по звену ему нравятся, и назвал тройку лучших.
«Большинство — моя главная страсть в хоккее? Хм…Скорее моя страсть — передачи. Я, как правило, получаю больше всего удовольствия от того, что хорошо и точно отдал партнёру.
Кто самый благодарный адресат моих передач? Не знаю насчёт самого благодарного, но нравятся партнёры, которым не нужно много времени, чтобы обработать шайбу, и много шансов, чтобы забить гол. Это и Кучеров, и Дадонов, и Капризов. Их на самом деле больше, но первыми на ум приходят эти трое.
Главная фишка Капризова в том, как он открывается и оказывается там, где будет шайба? Да. На самом деле это одно из важных умений в хоккее, и Кирилл обладает им как мало кто другой», — цитирует Гусева Sport24.
Гусев выступал с Дадоновым в одном звене в составе СКА. С Кучеровым хоккеист играл за детско-юношеские команды, а связку с Капризовым составил на Олимпиаде в составе сборной России.
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