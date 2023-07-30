Главный тренер «Динамо» рассказал о восстановлении двух травмированных лидеров команды

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о восстановлении двух травмированных лидеров команды — нападающих Максима Джиошвили и Седрика Пакетта.

«Считаю, что динамовская молодёжь нормально сыграла. Надо учитывать, что эти ребята провели свои первые игры против взрослых игроков. Всё было совершенно нормально. Взрослые игроки им помогли, молодые не стушевались.

Начало матча в 11 утра – дополнительная нагрузка для игроков, которые сыграли два матча за два дня? Во-первых, тренировочная нагрузка у нас сейчас не заканчивается, а наоборот – увеличивается. У этой группы игроков ещё вчера был полноценный тренировочный день. А 11 часов… Если бы нам самолёт перенесли на попозже, то может быть и сыграли бы попозже, а так искали, куда вместить.

Спецбригады? Сейчас товарищеские игры будут только начинаться, у нас есть разные варианты с разными исполнителями, мы будем смотреть, пробовать. По Джиошвили пока нет точной информации. У него сейчас консультация у врачей, как закончится, тогда будет информация. Пакетт уже начал кататься, ему нужно несколько дней для индивидуальной подготовки, после этого войдёт в общую группу», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.