Андрей Скабелка оценил выступление сборной Казахстана на чемпионате мира — 2023

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал выступление сборной Казахстана на чемпионате мира — 2023.
«Какие впечатления в целом оставила игра команды и удивили ли результаты? Ну не знаю, что сказать и как ответить на этот вопрос. Ребята хорошо сыграли. Хорошая командная работа, скажем так. Те ребята, которые должны были повести за собой и помочь сборной Казахстана, они это и сделали — тот же Роман Старченко, тот же Никита Михайлис. Молодые ребята тоже помогли — тот же Батырлан Муратов, тот же Максим Мухаметов», — приводит слова Скабелки Шайба.kz.
Напомним, белорусский специалист был заменён на Галыма Мамбеталиева менее чем за месяц до начала чемпионата мира. В итоге сборная Казахстана заняла шестое место в турнирной таблице группы В, набрав семь очков в семи матчах.
- 30 июля 2023
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