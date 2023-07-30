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Росси: отсутствие активности «Питтсбурга» на рынке говорит о ближайшей сделке с Карлссоном

Росси: отсутствие активности «Питтсбурга» на рынке говорит о ближайшей сделке с Карлссоном
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Журналист Роб Росси в статье на The Athletic рассказал о текущей ситуации вокруг возможной сделки между «Питтсбург Пингвинз» и защитником «Сан-Хосе Шаркс» Эриком Карлссоном.

«Питтсбург Пингвинз» выделяется как единственная команда, которая претендует на Эрика Карлссона и которая не делала значительных изменений в составе за последние две недели. В то время как другие клубы, такие как «Каролина Харрикейнз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сиэтл Кракен», сделали заметные приобретения и подписания, «Пингвинз» оставались относительно спокойными. Недавнее отсутствие активности «Пингвинз» может указывать на то, что они обладают информацией о ситуации с трёхкратным обладателем «Норрис Трофи», которая остаётся неизвестной другим.

То, что казалось лишь искрой между «Пингвинз» и Карлссоном, похоже, переросло в пожар», — сказано в статье.

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