Росси: отсутствие активности «Питтсбурга» на рынке говорит о ближайшей сделке с Карлссоном

Журналист Роб Росси в статье на The Athletic рассказал о текущей ситуации вокруг возможной сделки между «Питтсбург Пингвинз» и защитником «Сан-Хосе Шаркс» Эриком Карлссоном.
«Питтсбург Пингвинз» выделяется как единственная команда, которая претендует на Эрика Карлссона и которая не делала значительных изменений в составе за последние две недели. В то время как другие клубы, такие как «Каролина Харрикейнз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сиэтл Кракен», сделали заметные приобретения и подписания, «Пингвинз» оставались относительно спокойными. Недавнее отсутствие активности «Пингвинз» может указывать на то, что они обладают информацией о ситуации с трёхкратным обладателем «Норрис Трофи», которая остаётся неизвестной другим.
То, что казалось лишь искрой между «Пингвинз» и Карлссоном, похоже, переросло в пожар», — сказано в статье.
- 30 июля 2023
-
19:28
-
19:12
-
19:00
-
18:41
-
18:26
-
18:14
-
17:48
-
17:22
-
17:10
-
17:00
-
16:37
-
16:22
-
16:08
-
16:00
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:25
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:10
-
12:30
-
12:00
-
11:25
-
11:00
-
10:25
-
09:50
-
09:25
-
09:00
-
08:25
-
05:06