Суд оштрафовал подрядчика, строившего ледовую арену в Новосибирске, на 106,7 млн рублей

Суд в Новосибирске повторно рассмотрел дело в отношении главы компании «ЭлинАльфа», занимавшейся строительством новой ледовой арены, и назначил ему штраф 106,7 млн рублей, сообщает ТАСС.
«Повторно рассмотрено (после отмены вышестоящей судебной инстанции) дело об административном правонарушении в отношении директора ООО «ЭлинАльфа» Алексея Грибана. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 106,7 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции.
Как уточнили в пресс-службе судебного департамента, штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. В ноябре гендиректор компании был признан виновным в бездействии, повлекшем срыв сроков строительства ЛДС, и оштрафован на 106 млн рублей, однако решение суда отменили после апелляции.
Ранее «Сибирь» провела первую тренировку на новом стадионе.
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