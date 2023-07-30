Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Суд оштрафовал подрядчика, строившего ледовую арену в Новосибирске, на 106,7 млн рублей

Суд оштрафовал подрядчика, строившего ледовую арену в Новосибирске, на 106,7 млн рублей
Комментарии

Суд в Новосибирске повторно рассмотрел дело в отношении главы компании «ЭлинАльфа», занимавшейся строительством новой ледовой арены, и назначил ему штраф 106,7 млн рублей, сообщает ТАСС.

«Повторно рассмотрено (после отмены вышестоящей судебной инстанции) дело об административном правонарушении в отношении директора ООО «ЭлинАльфа» Алексея Грибана. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 106,7 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции.

Как уточнили в пресс-службе судебного департамента, штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. В ноябре гендиректор компании был признан виновным в бездействии, повлекшем срыв сроков строительства ЛДС, и оштрафован на 106 млн рублей, однако решение суда отменили после апелляции.

Ранее «Сибирь» провела первую тренировку на новом стадионе.

Материалы по теме
Видео
«Сибирь» провела первую тренировку на новой арене
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023