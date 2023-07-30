Петухов — о переходе из «Барыса»: в «Динамо» совсем другой уровень и совсем другие задачи

Нападающий московского «Динамо» Егор Петухов оценил клубную систему бело-голубых после перехода из «Барыса».
«Нравится клубная система и хоккей, в который играет московское «Динамо». Нравится тренерский штаб. Нравится то, что клуб может бороться за самые высокие места. Конечно, ощущаю дополнительную ответственность. Здесь уже совсем другой уровень и другие задачи.
Наигрываюсь в тройке с Кудрявцевым и Ильенко? Сказать, что мы прям уже нашли «химию», это будет слишком громко. Обсуждаем определённые моменты, и пока всё нравится. Но дальше больше. Это похоже на возвращение в сдерживающее звено, от которого не будут ждать множества голов? Вообще не проблема. Главное, чтобы всё шло на пользу команде и в её копилку», — сказал Петухов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Петуховым читайте на «Чемпионате» завтра, 31 июля.
- 30 июля 2023
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