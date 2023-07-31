Петухов — о ситуации с Шевченко: у каждого, кого всё это коснулось, пошатнулась психика

Нападающий московского «Динамо» Егор Петухов рассказал об утрате казахского гражданства российскими игроками.
«История с российскими игроками, получившими гражданство Казахстана? Конечно, обсуждали данную тему. Уже не вспомню, кто именно и что конкретно говорил об этом, но, разумеется, было неприятно.
Я не думаю, что всё это влияло на атмосферу в раздевалке, если брать именно большой командный коллектив. Но всё равно каждый человек, кого это коснулось, он думал о происходящем, и психика пошатнулась. Это неприятно. Тебе нужно выходить на лёд и думать об игре, а я помню, как всё было в Новосибирске у Димы Шевченко. Мы проснулись утром, видим новость и спрашиваем его, что происходит. А он сам не знает. Начинает обзванивать всех, а никто ничего не говорит.
Подвести итоги моего выступления за сборную Казахстана? В голове остались самые лучшие и позитивные воспоминания. У нас в сборной всегда был хороший коллектив. Хороший тренерский штаб, отличный персонал. Всё, что было вокруг, всё было хорошо. И даже нет такого плохого момента, о котором можно было бы вспомнить», — сказал Петухов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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