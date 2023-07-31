Экс-форвард «Барыса» составил личный топ хоккеистов за время своей игры в клубе

Нападающий московского «Динамо» Егор Петухов рассказал о лучших хоккеистах, с которыми он играл за «Барыс».

«Не могу выделить одного игрока. Но мне нравилось, как катается и бросает Рома Старченко. Не легионер, но если в целом говорить про «Барыс», то выделю Романа. Если же говорить конкретно об иностранцах, то мне нравился Кормье. Большой, сильный, мощный, прекрасно действующий на вбрасываниях. Также отмечу Корбана Найта.

Ещё мне нравился Андре Петерссон, какой бы он хрустальный ни был, но из восьми бросков он забивал семь. Хрустальным его называли многие болельщики? А это у них просто такой менталитет. Если у нас ты понимаешь, что, получив микротравму и уделяя ей много внимания, ты можешь вылететь из состава, то там психология совсем другая. Но Пэт мне нравился как игрок.

Ещё из иностранцев мне очень нравился защитник Охтамаа. Классный игрок. А по своему отношению к хоккею мне запомнился Кевин Даллман (улыбается). Он был вообще без напряга. Ему было на всё фиолетово (смеётся)», — сказал Петухов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.