Петухов — о сборах из прошлого: если не вырвало, значит, тренировка была плохой
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Нападающий московского «Динамо» Егор Петухов рассказал о сборах бело-голубых и вспомнил о работе в межсезонье в прошлом.
«Я не так часто заходил в новую раздевалку, потому что редко менял команды. Но у меня нет проблем с адаптацией к новому коллективу, потому что я не прям высокого о себе мнения.
Сборы получились абсолютно адекватными и прошли очень хорошо. Я не заметил каких-то сверхнагрузок, как это происходило когда-то раньше, когда если не вырвало, значит, тренировка была плохой. Я не скажу, что было легко. Конечно, было тяжело, но это было в меру», — сказал Петухов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
В прошлом сезоне Петухов сыграл за «Барыс» 68 матчей, в которых набрал 24 (17+7) очка.
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