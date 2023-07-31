Немчинов: Тарасенко с 20 лет играет в НХЛ, для него сложно будет вернуться в КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов оценил однолетний контракт российского форварда Владимира Тарасенко с «Оттавой Сентаорз», а также оценил вероятность возвращения хоккеиста в КХЛ.

«Хороший выбор для него. Я считаю, он подписал переходный контракт. «Оттава» — молодая и перспективная команда. Они играли хорошо в прошедшем сезоне, и им нужны такие опытные и талантливые хоккеисты, которые выигрывали Кубок Стэнли. Они знают, как побеждать, ну и чтобы учили этому молодых игроков.

Владимиру всего 31 год, он хочет здорово отыграть сезон и потом подписать более длительный контракт на другую сумму. Будем надеяться, что этот год сложится для него хорошо. Надо верить в лучшее, и чтобы не было травм. Любая травма — и всё, весь сезон насмарку.

Могут ли травмы послужить причиной возвращения в КХЛ? Тарасенко — голеадор, он забивает, отдаёт, создаёт голевые ситуации для партнёров. В «Оттаве» он будет много играть, в первых двух тройках, скорее всего. Тарасенко с 20 лет играет в НХЛ, для него сложно будет вернуться в КХЛ», — сказал Немчинов в интервью Legalbet.

Тарасенко в ходе регулярного чемпионата прошлого сезона обменяли из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.