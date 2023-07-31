В «Ладе» рассказали о сроках получения российского гражданства Остапом Сафиным

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв рассказал о процессе получения российского паспорта чешским нападающим Остапом Сафиным.
«По сути, он гражданин России. Просто у него был уже российский загранпаспорт, по которому он приехал в Россию, и мы оформили с ним просмотровый контракт. Сейчас мы занимаемся оформлением ему гражданского российского паспорта.
Сроки получения паспорта? Думаю, пару недель. Что касается его игры, то ещё рано что-то говорить, он старается. Мы всего один матч пока провели, в дальнейшем будут турниры, и игры с командами КХЛ покажут, кто насколько готов быть в составе «Лады», — цитирует Чеботарёва ТАСС.
Сафин — уроженец Праги, там же он начал заниматься хоккеем. В течение пяти лет, с 2017 по 2022 год, нападающий играл в Северной Америке. В 2017 году Сафин был задрафтован «Эдмонтон Ойлерз» в четвёртом раунде под общим 115-м номером. Остап неоднократно вызывался в юниорскую и молодёжную сборные Чехии.
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