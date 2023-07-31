Минское «Динамо» одержало победу в товарищеском матче с «Адмиралом»

В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» закончился товарищеский матч межсезонья-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

На шестой минуте Никита Смирнов вывел белорусскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Валентин Демченко и Егор Бориков. На 10-й минуте Степан Звягин после ассиста Егора Игнатенко удвоил преимущество динамовцев. На 17-й минуте Иван Емец, реализовав большинство с передачи Данила Файзуллина, отыграл один гол. Точку в матче поставил Валентин Демченко. На 48-й минуте белорусский нападающий «Динамо» поразил ворота голкипера «Адмирала» Павла Хомченко.

Отметим, что это был первый товарищеский матч команд в текущее межсезонье.