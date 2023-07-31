Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Минское «Динамо» одержало победу в товарищеском матче с «Адмиралом»

Минское «Динамо» одержало победу в товарищеском матче с «Адмиралом»
Аудио-версия:
Комментарии

В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» закончился товарищеский матч межсезонья-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
31 июля 2023, понедельник. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Смирнов (Демченко, Бориков) – 05:07 (5x5)   2:0 Звягин (Игнатенко) – 09:02 (5x5)   2:1 Емец (Файзуллин) – 16:00 (5x4)   3:1 Демченко – 47:25 (5x5)   4:1 Звягин – 62:26 (3x3)

На шестой минуте Никита Смирнов вывел белорусскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Валентин Демченко и Егор Бориков. На 10-й минуте Степан Звягин после ассиста Егора Игнатенко удвоил преимущество динамовцев. На 17-й минуте Иван Емец, реализовав большинство с передачи Данила Файзуллина, отыграл один гол. Точку в матче поставил Валентин Демченко. На 48-й минуте белорусский нападающий «Динамо» поразил ворота голкипера «Адмирала» Павла Хомченко.

Отметим, что это был первый товарищеский матч команд в текущее межсезонье.

Материалы по теме
Видео
«Адмирал» оригинально предварил товарищеский матч с «Динамо» отрывком из «Человека-паука»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023