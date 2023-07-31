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Нападающий «Вашингтона» рассказал, каково играть в одном звене с Овечкиным и Кузнецовым

Нападающий «Вашингтона» рассказал, каково играть в одном звене с Овечкиным и Кузнецовым
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Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался об игре в одном звене с российскими форвардами — Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. Кроме того, хоккеист поделился эмоциями от пропуска матча, в котором он должен был заменить капитана «столичных». Протас покинул расположение «Вашингтона», поехав на роды жены.

«Семья, безусловно, важнее всего, но трудно ли было принять решение, выбирая между поездкой в больницу и дебютом в первой тройке вместо Овечкина? Нет, конечно. Я сразу утром сказал тренеру: если всё начнётся, то нужно будет ехать. Он меня отпустил, сказал: «Если тебе нужно будет ехать, сразу говори». Вообще проблем никаких не было. Будем работать, чтобы появилась ещё такая возможность.

Сложно ли играть в одном звене с Овечкиным и Кузнецовым? Да, на тебя идёт давление, рядом два мастера, и ты должен делать всё возможное, чтобы соответствовать и помогать им как можешь», — приводит слова Протаса официальный сайт «Витебска».

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