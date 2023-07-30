«Я не буду ничего говорить». Экс-форвард «Вашингтона» — о погоне Овечкина за Гретцки

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли поделился мыслями о погоне российского капитана команды Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Конечно же, я слежу за ним, как и весь остальной хоккейный мир. Ови был очень добр ко мне, у нас были хорошие отношения. Мы очень хорошо ладили. Он просто продолжает гнаться за рекордом, я ни капли не удивлён этому. Все настраиваются, все следят за ним. Здорово видеть, как он продолжает взбираться [по таблице лучших снайперов] и просто не останавливается. Потрясающе наблюдать за этим. Я болею за него, как и все ребята, которые играли с ним.

Я буду продолжать смотреть, продолжать следить за погоней. Не буду ничего говорить, не хочу ничего сглазить, я не возьму это на себя (смеётся). Но я буду продолжать смотреть. Представляю себе, что произойдёт дальше. Я не думаю, что он сбавит темп. Он потрясающий игрок, мне очень повезло, что я встретил его, сыграл с ним и, конечно, побеждал с ним. Для меня это большая честь», — сказал Коннолли в эфире NBC Sports Washington.

Напомним, канадский нападающий выступал за «Вашингтон» в течение трёх лет — с 2016-го по 2019-й. Коннолли выиграл со «столичными» Кубок Стэнли. Хоккеист за всё это время отдал пять результативных передач на Овечкина. Примечательно, что и россиянин пять раз ассистировал канадцу. Всего же в НХЛ Коннолли провёл 536 матчей, в которых набрал 195 (101+94) результативных баллов.