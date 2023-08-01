Стал известен тренерский штаб молодёжной команды СКА

«СКА-1946» в официальном телеграм-канале объявил состав тренерского штаба на сезон-2023/2024.

Возглавил молодёжную команду СКА Александр Николаевич Титов. Ассистентами наставника стали Вячеслав Сергеевич Солодухин, Дмитрий Александрович Крамаренко и Павел Алексеевич Канарский. Тренер Сергей Владимирович Щукин теперь будет отвечать за подготовку вратарей. Тренером по общей физической подготовке останется Илья Вахтангович Гребенников

Кроме того, из-за занятости Александра Титова на турнире Sochi Hockey Open на время турнира имени Н.Е. Маслова исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Павел Канарский.

Напомним, в минувшем сезоне «СКА-1946» выбыл из плей-офф на стадии полуфинальной серии, проиграв серию «Омским Ястребам» — 1-3.