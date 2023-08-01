«Важно загнобить». Кузнецов отреагировал на попадание в топ худших контрактов «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в эфире телеграм-канала «Хоккей на Кинопоиске» прокомментировал рейтинг The Athletic. По вычислениям североамериканских журналистов, контракт форварда — худший в команде и среди россиян в НХЛ.
«А ничего страшного. Я никому ничего доказывать не собираюсь. Как уже сказал, для меня задача была одна – залечить травмы. Дальше посмотрим. Болтать могут все, а в глубину никто не лезет, никто не узнаёт, в чём была проблема, причина. Наверное, людям это неважно. Главное же обсудить поверхностную информацию, кого-то загнобить, загрязнить. Наверное, весь смысл жизни в этом заключается — читать такую ерунду. Это то, что людям всегда интересно. А добрые интервью, сопереживания – это то, что никому не нужно.
В прессе это всегда было, есть и будет. В ноябре они скажут: «О, мы всегда знали, что он был лучший», — сказал Кузнецов.
Напомним, текущий контракт нападающего рассчитан до конца сезона-2024/2025 со среднегодовой зарплатой в $ 7,8 млн. Это соглашение также включает пункт о запрете обмена в 10 клубов лиги. Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказывал разочарование игрой Кузнецова в сезоне-2022/2023. Суммарно россиянин провёл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков.
- 1 августа 2023
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