Евгений Кузнецов ответил на критику Гретцки по поводу своего стиля исполнения буллитов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в эфире телеграм-канала «Хоккей на Кинопоиске» ответил на критику Уэйна Гретцки по поводу стиля исполнения буллитов. Россиянин известен своей манерой поведения на буллитах: он очень медленно катится к воротам соперника. Легендарный канадец сказал, что ненавидит это и что необходимо ввести правило, как в бейсболе: чтобы на попытку давалось семь-восемь секунд.

«Слова Гретцки? Ну запретят — и запретят. Пока правила есть, я ж в рамках закона [делаю]. Запретят — что-нибудь новое придумаю. А пока в обход правил я не иду, всё чётко по закону. Если запретят, ну хоть чем-то запомнюсь в НХЛ, получается», — сказал Кузнецов.

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Напомним, текущий контракт нападающего рассчитан до конца сезона-2024/2025 со среднегодовой зарплатой в $ 7,8 млн. Это соглашение также включает пункт о запрете обмена в 10 клубов лиги. Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказывал разочарование игрой Кузнецова в сезоне-2022/2023. Суммарно россиянин провёл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков.