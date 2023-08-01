Российский форвард сообщил, как попал в лагерь развития «Флориды»

Нападающий Американского международного колледжа в NCAA Тимофей Хохлачёв рассказал, как попал в лагерь развития «Флориды Пантерз».

«Я был выставлен на драфт НХЛ, но не был задрафтован. В этом году хорошо прошёл сезон, понравился скаутам «Флориды». На следующий день после того, как закончился сезон, мне пришло сообщение от генерального менеджера «Флориды». Мы созвонились, он рассказал, что они смотрели за мной, что я нравлюсь им как игрок, и предложили приехать в лагерь развития», — сказал Хохлачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

В прошлом сезоне 21-летний Хохлачёв сыграл 35 матчей в NCAA, в которых забросил семь матчей и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Тимофеем Хохлачёвым читайте на «Чемпионате» завтра, 2 августа.