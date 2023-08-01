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В составе сборной России до 23 лет на предсезонный турнир в Сочи произошли изменения

В составе сборной России до 23 лет на предсезонный турнир в Сочи произошли изменения
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Пресс-служба Федерации хоккея России объявила об изменении в составе сборной России до 23 лет на предсезонный турнир в Сочи.

«Вместо вратаря Сергея Иванова и нападающего Ивана Демидова (оба — СКА), в команде сыграют Дмитрий Николаев (СКА) и Дмитрий Завгородний («Сочи»). Иванов и Демидов примут участие в турнире в составе своего клуба», — сказано в сообщении.

Главным тренером сборной будет Николай Воеводин. Ему будут помогать тренеры Александр Титов, Герман Титов, тренер вратарей Алексей Давыдов, а также тренер по физической подготовке Александр Кофанов.

Напомним, сборная России до 23 лет на Sochi Hockey Open проведёт четыре матча. Национальная команда встретится с «Сочи» (3 августа), «Адмиралом» (5 августа), «Авангардом» (7 августа) и СКА (8 августа).

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