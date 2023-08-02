Российский игрок рассказал, как в студенческой лиге США анализируют матчи

Нападающий Американского международного колледжа в NCAA Тимофей Хохлачёв рассказал о работе аналитиков в США.

«В лиге много тренеров, которые тренировали в НХЛ, или которые, наоборот, после NCAA подписывают контракты в НХЛ. Наши тренеры играли в нашем университете, они не выступали в НХЛ. Мы играем 33 игры в сезоне, и эти игры обычно в выходные. В понедельник нас два тренера ждут в раздевалках, они стоят с ноутбуками, и мы проходим наши смены за выходные, разбираем ошибки и позитивные моменты. Ближе к игре мы проводим анализ оппонентов, их последние игры, их сильные и слабые стороны. Смотрим очень много видео. Аналитики проходит очень много. В пятницу перед нами идеальная картина – какой у нас план, с кем мы играем и чего от них ждать», — сказал Хохлачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.