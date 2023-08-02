Брат Хохлачёва объяснил, чем отличается юношеский хоккей в России и Канаде

Брат Александра Хохлачёва, нападающий Американского международного колледжа в NCAA Тимофей Хохлачёв рассказал, в чём отличия юношеского хоккея в России и Канаде.

«Первое, что приходит: у нас юношеский хоккей подразумевает такое, что на каждый день расписано, во сколько лёд, зал… В Канаде у нас было только две-три тренировки в неделю, и то они были максимум по часу. В основном мы просто играли. Нам просто высылали сообщение, во сколько игра, и мы приезжали на арену. И для тренировок у нас были разные арены. Не было одной основной площадки. Мы ездили по городу. Только игры были на домашней арене. В России в юношеском хоккее больше тренировок, больше приготовлений к играм», — сказал Хохлачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.