Лучич назвал клубы НХЛ, которые были заинтересованы в нём в межсезонье

35-летний нападающий Милан Лучич рассказал, что кроме «Бостон Брюинз» им интересовались «Торонто Мэйпл Лифс» и «Чикаго Блэкхоукс».
«Я немного поговорил с генменеджером «Торонто» Треливингом. Знаю его ещё по «Калгари». Он проявил некоторый интерес, но я сказал, что мне было бы тяжело выступать в «Торонто» из-за моей связи с «Бостоном».
Интерес был и от «Чикаго». У них одна из самых красивых, если не самая красивая майка в лиге. Чикаго — классный и потрясающий город, однако я не могу отказаться от возможности вернуться в «Бостон», чтобы мои дети увидели меня в майке того клуба, в котором я был в самом расцвете сил», — сказал Лучич в подкасте Spittin' Chiclets.
Напомним, Лучич в межсезонье вернулся в «Бостон», перейдя из «Калгари Флэймз» и подписав с клубом однолетний контракт на $ 1 млн.
- 1 августа 2023
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