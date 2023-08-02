Михайлов: мы тренировались намного больше, чем нынешние поколения хоккеистов

Член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов оценил поздний выход из отпуска армейского клуба и заявил, что в советское время хоккеисты тренировались гораздо больше. ЦСКА и «Торпедо» провели первые тренировки 1 августа, тогда как основная масса клубов КХЛ уже тренируется одну-две недели.

«У каждого может быть своё мнение по этому вопросу. Но год назад тренерский штаб Сергея Фёдорова тоже собрал команду одной из последних в КХЛ — и защитил это решение результатом.

Когда я был главным тренером, то собирал команду в начале июля? Я и хоккеистом выходил из отпуска едва ли не в конце июня. Да, мы тренировались намного больше, чем нынешние поколения. Да, результаты у нас были другие. Но тогда было совсем другое хоккейное время. Это всё равно как сравнивать лето и зиму. У каждого хоккейного сезона — свои законы. Если говорить о нынешнем ЦСКА, то последние два года он позже всех уходил в отпуск. Это тоже фактор для позднего выхода», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.ru.

Напомним, ЦСКА в последние два сезона КХЛ дважды завоёвывал Кубок Гагарина.